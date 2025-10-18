Москвичи высказали отношение к сексу на первом свидании

Отношение к сексу на первом свидании высказали москвичи в ходе опроса Mamba. Результаты исследования появились в распоряжении «Мосленты».

«Причины, по которым люди принимают такие решения, у мужчин и женщин различаются. Мужчины чаще руководствуются моментом: 25 процентов отмечают сильное влечение и "химию" как решающий фактор, 21 процент обращают внимание на внешность и поведение. Для женщин главным остается внутреннее ощущение безопасности: 28 процентов ставят на первое место доверие, 22 процента — эмоциональную близость, а 17 процентов — уверенность в серьезных намерениях мужчины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что половина респондентов спокойно воспринимает проявление инициативы от женщин, а 36 процентам респондентов это добавляет интереса. При этом среди москвичек преобладает настороженность — 51 процент уверены, что мужчина, проявляющий инициативу в первый вечер, не ищет ничего серьезного.

