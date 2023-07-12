Москвичи занялись сексом на траве у парка и возмутили пользователей сети

Мужчина и женщина занялись сексом на траве у московского парка «Лосиный остров». Очевидцы заметили и сняли их на фото, опубликованные в группе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте». Увиденное возмутило пользователе сети.

«Все же раньше были дружинники, да и люди другие были. Должно быть что-то личное (за закрытыми дверьми оставаться)», «Конечно, это неприлично! Но проблема в том, что появляется все больше стукачей!», «Как собаки — где встретились, там и спарились», «А подсматривать нехорошо», — прокомментировали юзеры.

Ранее мужчина и женщина занялись сексом на улице в центре Москвы прямо на глазах у прохожих и попали на видео.