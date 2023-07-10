Мужчина и женщина занялись сексом на улице в центре Москвы и попали на видео

На кадрах видно, что пара разместилась на тротуаре рядом с пешеходным переходом. Женщина легла сверху на мужчину. «Между Сретенкой и Трубной было очень горячо», — отметили в группе.

Ранее на видео попали россияне, занявшиеся сексом в парке ВДНХ. Они попытались уединиться за деревом, но все равно остались на виду и попали в кадр.