14:34, 10 июля 2023
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Мужчина и женщина занялись сексом на улице в центре Москвы и попали на видео
Мужчина и женщина занялись сексом на глазах у прохожих в центре Москвы.
Кадр: Telegram-канал «Мещанский район Москвы М125»
В центре столицы заметили мужчину и женщину, занявшихся сексом на улице на глазах у прохожих. Они попали на видео, опубликованное Telegram-каналом «Мещанский район Москвы М125».
На кадрах видно, что пара разместилась на тротуаре рядом с пешеходным переходом. Женщина легла сверху на мужчину. «Между Сретенкой и Трубной было очень горячо», — отметили в группе.
Ранее на видео попали россияне, занявшиеся сексом в парке ВДНХ. Они попытались уединиться за деревом, но все равно остались на виду и попали в кадр.