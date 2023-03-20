Москвичка купила курящему сыну мухоморы для избавления от вредной привычки
17-летний москвич отравился мухоморами, съеденными ради избавления от привычки курить.
Москвичка купила курящему сыну мухоморы, чтобы помочь ему побороть вредную привычку. 17-летний подросток отравился грибами и попал в больницу, передает Telegram-канал Baza.
По имеющейся информации, молодой человек курил электронные сигареты. Отец посоветовал сыну попробовать мухоморы, которые якобы обладают тонизирующим действием и могут помочь избавиться от зависимости от курения. Мать купила подростку грибы.
После их употребления мальчику стало плохо — у него началась рвота и судороги, из-за которых он упал с кровати. Родители пострадавшего вызвали скорую. Медики решили госпитализировать его в детскую городскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова.
Ранее отравившийся мухоморами в Москве депутат Денис Терехов сообщил о своем состоянии.