Отравившийся мухоморами в Москве депутат сообщил о своем состоянии

Российского депутата Дениса Терехова выписали из больницы после отравления мухоморами. О своем состоянии он сообщил местному Восьмому каналу, отрывок из эфира Терехов опубликовал в своем Telegram-блоге.

«Прекрасно мое здоровье, а с говноедами не разговариваю больше», — заявил депутат, обратившись к журналистам.

Информация о госпитализации Терехова в реанимацию НИИ имени Склифосовского в Москве появилась в начале марта. По данными СМИ, у него диагностировали отравление ядовитыми грибами. С какой целью депутат употребил мухоморы и откуда их взял, неизвестно.