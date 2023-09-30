10:49, 30 сентября 2023
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Москвичка оставила двух маленьких детей одних в квартире на сутки без еды
Москвичка заперла двоих детей в квартире без еды более чем на сутки.
Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»
Москвичка заперла двоих детей в квартире без еды более чем на сутки, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По информации ведомства, женщина закрыла годовалого и двухлетнего ребенка в квартире на улице Маршала Еременко одних, дверь помещения была заставлена двумя пеноблоками.
Пострадавших экстренно доставили в детскую больницу. В отношении матери, оставившей несовершеннолетних в опасности, возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинения тяжкого вреда здоровью.
Ранее школьница сбежала из дома после ссоры с матерью в Подмосковье.