Москвичка оставила двух маленьких детей одних в квартире на сутки без еды

Москвичка заперла двоих детей в квартире без еды более чем на сутки, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, женщина закрыла годовалого и двухлетнего ребенка в квартире на улице Маршала Еременко одних, дверь помещения была заставлена двумя пеноблоками.

Пострадавших экстренно доставили в детскую больницу. В отношении матери, оставившей несовершеннолетних в опасности, возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее школьница сбежала из дома после ссоры с матерью в Подмосковье.