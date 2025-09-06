Москвичка оторвала себе палец кольцом

Москвичка зацепилась кольцом за металлический штырь в заборе и лишилась безымянного пальца на левой руке. Об этом говорится в Telegram-канале «Московская медицина».

За помощью россиянка обратилась в Центр микрохирургии кисти больницы Ерамишанцева. Врачи провели обследование и реплантировали оторванную конечность.

«Процедура включает в себя остеосинтез — скрепление поврежденных костей, восстановление сухожилий, нервов и сосудов. Операция проходила не без сложностей: из-за травмы сосуды оказались "вырваны" из ампутата пальца. Для их восстановления использовали поверхностные вены из предплечья», — рассказал руководитель Центра микрохирургии кисти Георгий Назарян.

По его словам, операция, длившаяся около четырех часов, прошла успешно. Рука пациентки начала восстанавливаться, и женщину выписали домой.

