Москвичка под видом экстрасенса похитила телефон у мужчины

В Москве женщина похитила у жителя столицы мобильный телефон, предложив продемонстрировать свои экстрасенсорные способности. Об этом сообщает «Агентство городских новостей Москва».

Мужчина встретился с незнакомкой вблизи улицы Покровка. Во время разговора женщина рассказала, что обладает экстрасенсорными способностями и может общаться с умершими людьми. Чтобы убедиться в ее навыках, потерпевший передал ей мобильный телефон, на котором была открыта фотография одного из покойных родственников. После непродолжительной беседы фигурантка скрылась со смартфоном.

Правоохранители задержали подозреваемую — 30-летнюю москвичку, которая распорядилась телефоном стоимостью 50 тысяч рублей по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело.

