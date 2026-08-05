Москвичка подожгла квартиру из-за нежелания выселяться по «схеме Долиной». Об этом сообщил Shot в Telegram.

Согласно сообщению, инцидент произошел на улице Менжинского утром 5 августа. К жительницы столицы пришли судебные приставы, чтобы выселить ее из квартиры. Однако женщина распылила баллончик и устроила поджог.

В результате пожара пострадала сама хозяйка квартиры, пристав и сотрудник службы исполнения. Также пришлось эвакуировать соседа из квартиры сверху.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали огонь на площади 15 квадратных метров.

Ранее стало известно, что Полина Лурье решила продать известную после скандала с певицей Ларисой Долиной элитную квартиру в Хамовниках. Сообщалось о возможной сделке с неназванным московским миллионером. Он предложил за лот около 200 миллионов рублей.