Опубликовано 26 мая 2026, 19:21
Москвичка помогла наказать более сотни недобросовестных самокатчиков
Жительница Москвы за два месяца помогла наказать свыше 100 недобросовестных самокатчиков, об этом сообщает Telegram-канал «Молния | Москва».
Во время обычный прогулок 32-летняя москвичка фиксировала нарушителей, катающихся вдвоем, и пересылала фотографии в службы поддержки кикшерингов.
В ответ на жалобы сервисы отчитывались о блокировке аккаунтов и назначении денежных взысканий. Общая сумма штрафов превысила восемь миллионов рублей.
Ранее в Москве начал работать новый цифровой контроль за городскими курьерами. Теперь им необходимо проходить верификацию документов и ежедневный фотоконтроль. Более того, теперь скорость их движения на велосипедах, самокатах и мопедах регулируется автоматически.