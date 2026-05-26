Москвичка помогла наказать более сотни недобросовестных самокатчиков

Жительница Москвы за два месяца помогла наказать свыше 100 недобросовестных самокатчиков, об этом сообщает Telegram-канал «Молния | Москва».

Во время обычный прогулок 32-летняя москвичка фиксировала нарушителей, катающихся вдвоем, и пересылала фотографии в службы поддержки кикшерингов.

В ответ на жалобы сервисы отчитывались о блокировке аккаунтов и назначении денежных взысканий. Общая сумма штрафов превысила восемь миллионов рублей.

Ранее в Москве начал работать новый цифровой контроль за городскими курьерами. Теперь им необходимо проходить верификацию документов и ежедневный фотоконтроль. Более того, теперь скорость их движения на велосипедах, самокатах и мопедах регулируется автоматически.