Москвичка попала в больницу после отравления напитком для повышения либидо, который купила в Таиланде. Об этом сообщает Baza в Telegram.

41-летняя женщина нашла афродизиак на тайском рынке. Продавец пообещал, что напиток гарантирует «страсть на всю ночь», так как содержит секрет насекомых. Несмотря на отсутствие маркировки, москвичка приобрела его.

По возвращении домой она выпила напиток в предвкушении романтического вечера. Однако в результате женщину госпитализировали с отеком Квинке с поражением гортани: пациентка начала задыхаться, пошла интоксикация организма — рвота, тошнота, диарея и выделения из носа.

Врачи смогли спасти женщину, у нее сильные спазмы в животе. На данный момент она находится под наблюдением врачей.

