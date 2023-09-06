Москвичка пожаловалась на выгуливающего кошку в подъезде соседа

Жительница Москвы пожаловалась на соседа, который систематически выводит свою кошку погулять и сходить в туалет в подъезде многоэтажного дома на улице Кулакова. Об этом она рассказала в публикации в группе «Подслушано Строгино» во «ВКонтакте».

«Мой сосед по площадке, каждый день, а именно три раза в день выгуливает свою кошку в подъезде и в приквартирном холе. Кошка гадит, от чего идет очень сильная вонь на всем этаже, что даже невозможно выйти из квартиры, а фекалии он выбрасывает лопатой в мусоропровод, при этом не пользуется пакетиками», — написала горожанка.

По словам горожанки, она жаловалась на мужчину в местную управу, а также лично обращалась к нему с просьбой так не делать. Однако сосед только набросился на нее с оскорблениями. Накануне москвичка обнаружила на своем коврике у двери размазанные фекалии, после чего вызвала на место полицию и написала заявление.

«Прошу помочь мне советом, куда еще можно обратиться за помощью, просто жить так невозможно», — попросила россиянка.

В комментариях один из пользователей дал автору топика развернутый совет. Он порекомендовал зафиксировать процесс на видео (выгул, загрязнения подъезда и оскорбления в адрес женщины), после чего написать три заявления по каждому неправомерному действию.

«Обязательно указываете, что участковый обязан выявить лицо, нарушающее общественный порядок и передать данные для составления протоколов в комитет ветеринарии города Москвы», — указал пользователь.

Заявления необходимо отнести участковому, начальнику УВД района Строгино и дежурному сотруднику полиции, получив талон о записи в КуСП. Делать такую процедуру следует каждый раз при повторении противоправных действий соседа.

«Никаких мер по загрязнению общественного пространства, угрозам животному (имуществу) или самому собственнику, оскорблениям не предпринимать!» — подчеркнул юзер.

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