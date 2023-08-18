03:21, 18 августа 2023
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Необычного питомца на выгуле заметили в Москве
Белый лисенок на выгуле в Петровском парке попал на видео.
Кадр: Telegram-канал «Аэропорт-Сокол М125»
Белый лисенок на выгуле в Петровском парке в столице попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Аэропорт-Сокол М125».
«В Петровском парке выгуливают необычного питомца — белого голубоглазого лисенка! Любуемся на малыша вместе!» — подписал ролик автор поста. На видео хозяйка рассказала, что у ее питомца сейчас переходный период, поэтому он часто всем недоволен.
Увиденное вызвало восхищение подписчиков канала. «Какой красавчик!», «Интересно, как его зовут?», «Хочу такого же», «Такой милый!» — написали они в комментариях.
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