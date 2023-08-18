Необычного питомца на выгуле заметили в Москве

Белый лисенок на выгуле в Петровском парке в столице попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Аэропорт-Сокол М125».

«В Петровском парке выгуливают необычного питомца — белого голубоглазого лисенка! Любуемся на малыша вместе!» — подписал ролик автор поста. На видео хозяйка рассказала, что у ее питомца сейчас переходный период, поэтому он часто всем недоволен.