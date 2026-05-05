Москвичка проникла в чужую квартиру и заснула, об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Незваную гостью обнаружила 22-летняя девушка. Она завтракала у себя на кухне и услышала странные шорохи в соседней комнате. Оказалось, что в кровати лежала незнакомка.

Ее пришлось разбудить, чтобы выяснить, как она оказалась в квартире и что там делает. Оказалось, что москвичка отмечала с подругами майские праздники, ошиблась этажом и сразу завалилась спать. Ее не смутила ни чужая постель, ни наличие в квартире домашних животных.

Читайте также: