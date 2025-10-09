Пьяный москвич ворвался в детский сад в надежде поспать

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада в Москве и был задержан. Об этом сообщает Главное управление Росгвардии по столице в Telegram-канале.

Отмечается, что в ходе патрулирования росгвардейцы получили сигнал тревоги из дошкольного учреждения. Прибыв на место, сотрудники выяснили, что на территорию проник пьяный мужчина. Как рассказал охранник, нарушитель вел себя агрессивно и пытался найти место для сна.

Задержанным оказался 33-летний москвич. Его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мужчина уснул на тренажере в одном из столичных фитнес-клубов, попал на видео и рассмешил пользователей сети.