Пострадавшая из-за хулиганского видео в метро москвичка решила наказать обидчика

По словам москвички, она испытывает агрессию и к человеку, который залез с камерой к ней под юбку, и к тому, кто снял и распространил по сети видео со стороны.

«Неизвестный человек увидел происходящее и решил сделать из этого сенсацию. Он не окликнул ни меня, ни этого гражданина. Известно же, что наверху всегда дежурят полицейские, то есть его можно было наказать сразу… Обидно из-за бездушья людей», — подчеркнула собеседница «Мосленты».

Совершеннолетняя Шевченко написала заявление в полицию. Она уточнила, что провела в участке четыре часа. «Этого человека уже вычислили по камерам. В понедельник, скорее всего, его задержат. Все еще устанавливаются личности тех, кто снял и распространил видео в сети, поскольку это тоже неправомерные действия, ведь там видно мое лицо и не только оно... Этих людей также накажут по полной мере», — заявила она.