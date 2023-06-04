Пострадавшая из-за хулиганского видео в метро москвичка решила наказать обидчика
Пострадавшая из-за хулиганского видео в метро студентка заявила на обидчика в полицию.
Пострадавшая из-за хулиганского видео в метро студентка РУДН Снежана Шевченко заявила на обидчика в полицию. Она поделилась с «Мослентой» эмоциями от произошедшего.
Накануне по сети распространилось видео, на котором стоящий на эскалаторе в столичной подземке россиянин подставил камеру мобильного телефона под юбку находящейся выше него девушки.
«Опубликованное на одном из каналов в Telegram видео мне прислала знакомая. Учитывая мою яркую внешность, узнать меня на нем было несложно. А через некоторое время другие знакомые и друзья начали присылать мне ролик, который разлетелся уже по разным пабликам в соцсетях», — рассказала девушка.
Шевченко призналась, что пребывала в шоковом состоянии, но приняла решение рассказать о случившемся на своих страницах в соцсетях.
По-женски безумно неприятно, когда такое делают исподтишка. У меня был очень хороший день, и вдруг происходит этот треш. Прям очень больно, я переживаю стресс
Снежана Шевченко
По словам москвички, она испытывает агрессию и к человеку, который залез с камерой к ней под юбку, и к тому, кто снял и распространил по сети видео со стороны.
«Неизвестный человек увидел происходящее и решил сделать из этого сенсацию. Он не окликнул ни меня, ни этого гражданина. Известно же, что наверху всегда дежурят полицейские, то есть его можно было наказать сразу… Обидно из-за бездушья людей», — подчеркнула собеседница «Мосленты».
Совершеннолетняя Шевченко написала заявление в полицию. Она уточнила, что провела в участке четыре часа. «Этого человека уже вычислили по камерам. В понедельник, скорее всего, его задержат. Все еще устанавливаются личности тех, кто снял и распространил видео в сети, поскольку это тоже неправомерные действия, ведь там видно мое лицо и не только оно... Этих людей также накажут по полной мере», — заявила она.
То, как я выгляжу, насколько короткая у меня юбка, не говорит о моем согласии на подобные действия. Но того, кто очевидно болен головой, может спровоцировать что угодно
Снежана Шевченко
«Я продолжу выглядеть так, как хочу. В дальнейшем, конечно, хотелось бы быть где-то осторожной. Меня очень пугает перспектива, что по жизни придется оглядываться, жить в некоем страхе, раз у нас такое общество, в котором женщинам небезопасно», — призналась студентка.
Москвичка подчеркнула, что хочет придать случившемуся максимальную огласку, поскольку она далеко не первая и далеко не последняя. Ей хочется, чтобы женщины не молчали, а мужчины понимали, что за такими поступками будет следовать соответствующее наказание.
Ранее девушек в коротких юбках призвали к осторожности в московском метро.