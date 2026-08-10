Москвичка родила 15 ребенка

Жительница Москвы родила 15-го ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

15-м ребенком в семье Надежды и Ивана Роговых стала девочка Вера. Она появилась на свет в роддоме городской больницы имени В. В. Вересаева. Теперь в семье 10 дочерей и 5 сыновей.

Уточняется, что все 15 детей появились на свет естественным путем. Все роды были партнерскими — рядом с Надеждой неизменно находился муж Иван. «Бог дает детей, и они приходят, а вместе с каждым малышом бог дает больше сил и любви. Мне кажется, главное — ко всему относиться проще, любить друг друга и помогать друг другу. Тогда все получится», — прокомментировала роды Надежда.

В июле в Москве подсчитали многодетные семьи — выяснилось, что с 2010 года их число выросло почти в четыре раза. Сейчас в столице проживает более 250 тысяч таких семей.