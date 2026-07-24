В Москве подсчитали многодетные семьи

В Москве с 2010 года число многодетных семей в Москве выросло почти в четыре раза. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в мессенджере Макс.

Сейчас в столице проживает более 250 тысяч таких семей. В них воспитывается около 640 тысяч детей.

Собянин отметил, что наряду с выплатами на детей многодетные семьи в Москве пользуются различными мерами поддержки. Среди них бесплатный проезд в общественном транспорте, обеспечение несовершеннолетних лекарствами, льготы на оплату ЖКХ и компенсация расходов на покупку школьной формы и других товаров.

Ранее сообщалось, что младенец появился на свет в вагоне электрички из Сергиева Посада в Москву. Когда у роженицы внезапно начались схватки, находившиеся в вагоне пассажиры вызвали скорую, и оперативно прибывшие врачи приняли роды на месте. Только после этого поезд продолжил движение. Роды прошли успешно, маму с младенцем доставили в роддом.