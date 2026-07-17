Москвичка уснула в ванне и подняла спасателей по тревоге

Экстренную операцию по спасению женщины из ванной комнаты развернули в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 17 июля. Жительница Хамовников отправила членов своей семьи спать, а сама решила принять ванну. Около 04:00 один из ее родственников проснулся, услышал шум воды и попытался достучаться до женщины, но та не подавала признаков жизни.

Перепуганные близкие вызвали спасателей. Те вскрыли дверь в ванную и разбудили «жертву», она не пострадала.

Ранее в июле в подмосковном Наро-Фоминске спасли мужчину, который проглотил несколько лезвий от бритвенного станка. Россиянин, оказавшись в больнице, не пояснил, зачем решил «съесть» лезвия от бритвы.