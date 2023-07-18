09:55, 18 июля 2023
1 мин.
Москвичка оказалась в реанимации после удара стаканом по голове в баре
Молодой человек ударил свою девушку стаканом по голове в столичном баре.
Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com
Молодой человек ударил свою 21-летнюю девушку стаканом по голове в одном из столичных баров. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По данным канала, жительница столицы допоздна засиделась в баре и за ней приехал молодой человек. Однако возник конфликт, мужчина ударил девушку стаканом в область виска и сбежал.
Очевидцы произошедшего вызвали на место скорую и полицейских. Пострадавшую срочно доставили в реанимацию. Проводится проверка.
Ранее мужчина пытался разнять двух граждан у бара в центре Москвы и был нокаутирован.