Опубликовано 30 июля 2026, 19:251 мин.
Москвичка выбросила из окна телефон супруга и попала под арест
Москвичку, которая в пылу ссоры выбросила из окна телефон мужа, арестовали.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Арестом на восемь суток обернулся для москвички выброшенный из окна мобильный телефон супруга. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В ходе ссоры пьяная Елена Р. начала выкидывать из окна седьмого этажа посуду, банки и мобильный мужа. Кроме того, нецензурную брань женщины слышали проходящие мимо дома соседи.
В суде женщина признала вину и подтвердила обстоятельства правонарушения. Ей назначили административный арест на восемь суток за мелкое хулиганство.
Ранее в Москве местный житель разбил автомобиль бывшей жены на почве ревности.