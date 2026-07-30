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Опубликовано 30 июля 2026, 19:25
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Москвичка выбросила из окна телефон супруга и попала под арест

Москвичку, которая в пылу ссоры выбросила из окна телефон мужа, арестовали.
Москвичка выбросила из окна телефон супруга и попала под арест
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Арестом на восемь суток обернулся для москвички выброшенный из окна мобильный телефон супруга. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В ходе ссоры пьяная Елена Р. начала выкидывать из окна седьмого этажа посуду, банки и мобильный мужа. Кроме того, нецензурную брань женщины слышали проходящие мимо дома соседи.

В суде женщина признала вину и подтвердила обстоятельства правонарушения. Ей назначили административный арест на восемь суток за мелкое хулиганство.

Ранее в Москве местный житель разбил автомобиль бывшей жены на почве ревности.

Автор:Маргарита Сурикова
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