Москвичка закидала припаркованный автомобиль соседа картошкой и попала на видео

По данным издания, инцидент произошел на улице Борисовские пруды на юге Москвы. Горожанка аргументировала свое поведение тем, что возле дома, по ее мнению, «не гараж». При этом мужчина встал на парковочное место рядом с другими стоящими там авто.

Ранее жители подмосковной Балашихи возмутились «присвоением» парковочных мест во дворах. По их мнению, парковочные места общие, из-за чего вставать на них может любой автомобиль.