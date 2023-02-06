Москвичка застала землетрясение в Турции и поделилась своими эмоциями

28-летняя москвичка застала толчки землетрясения в одном из регионов Турции и поделилась своими эмоциями от пережитого события. Видео с ее рассказом опубликовано в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

«Сейчас активно пишут, что в туристических местах Турции не чувствовалось никакого землетрясения. Но это не так. Я живу сейчас в Анталье и в 2:30 ночи я немножко обалдела от того, что подо мной едет кровать, и я просто плаваю, и не знаю, что мне делать», — рассказала жительница Москвы.