Москвичка застала землетрясение в Турции и поделилась своими эмоциями
28-летняя москвичка застала толчки землетрясения в одном из регионов Турции и поделилась своими эмоциями от пережитого события. Видео с ее рассказом опубликовано в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
«Сейчас активно пишут, что в туристических местах Турции не чувствовалось никакого землетрясения. Но это не так. Я живу сейчас в Анталье и в 2:30 ночи я немножко обалдела от того, что подо мной едет кровать, и я просто плаваю, и не знаю, что мне делать», — рассказала жительница Москвы.
Сначала женщина подумала, что у нее началась паническая атака, однако позже выяснилось, что в Анталью из эпицентра дошло землетрясение. По словам москвички, разрушений в районе нет, обстановка достаточно спокойная, однако постояльцы отеля интересуются друг у друга о состоянии после пережитой ночи.
По информации ТАСС, число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 284 человек. Больше всего пострадал район Кахраманмараш, где природный катаклизм унес жизни не менее 70 человек. При этом данных о пострадавших при землетрясении россиянах посольство России в Анкаре и генеральные консульства в Анталье и Стамбуле не получали.
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