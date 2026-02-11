Опубликовано 11 февраля 2026, 23:341 мин.
Москвичка завела 15 кошек, превратила жилье в свалку и попала в психбольницу
На юго-востоке Москвы соседи пожаловались на соседку, которая завела 15 кошек.
Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com
Москвичка завела 15 кошек, превратила жилье в свалку и попала в психбольницу, кадры из квартиры на юго-западе столицы опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?»
На женщину пожаловались соседи. По их словам, некоторое время назад жители дома пытались добиться, чтобы хозяйка навела порядок, но их требования не были выполнены.
В результате квартиру опечатали, а ее москвичку направили в психиатрическую больницу. Соседи рассказали, что кошек на долгое время оставили без еды и воды. Судьба животных будет зависеть от решений профильных служб и владельца жилья.
Ранее сообщалось, что арендатор квартиры в Москве поселила в ней почти 40 кошек, часть из которых не выжили, и она положила их в холодильник.