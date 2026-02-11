Москвичка завела 15 кошек, превратила жилье в свалку и попала в психбольницу, кадры из квартиры на юго-западе столицы опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?»

На женщину пожаловались соседи. По их словам, некоторое время назад жители дома пытались добиться, чтобы хозяйка навела порядок, но их требования не были выполнены.

В результате квартиру опечатали, а ее москвичку направили в психиатрическую больницу. Соседи рассказали, что кошек на долгое время оставили без еды и воды. Судьба животных будет зависеть от решений профильных служб и владельца жилья.

Ранее сообщалось, что арендатор квартиры в Москве поселила в ней почти 40 кошек, часть из которых не выжили, и она положила их в холодильник.