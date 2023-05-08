Москвичка заявила в полицию на мужа за переоформление подаренного ей Porsche

Москвичка заявила в полицию на мужа, который подарил ей Porsche Cayenne, а затем переоформил иномарку на себя, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По имеющейся информации, мужчина подарил своей 49-летней супруге авто марки Porsche Cayenne в 2018 году. Изначально новая машина была оформлена на женщину, но в марте этого года она решила проверить документы на автомобиль и обнаружила, что он ей больше не принадлежит.

Выяснилось, что супруг переоформил иномарку на себя, от объяснений мужчина отказался. Чтобы разрешить ситуацию с имуществом, жительница Москвы обратилась с заявлением на мужа в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что москвичка переехала на Кипр и потеряла квартиру за 23 миллиона рублей.