Москвичкам перечислили основные опасности позднего материнства

Основные опасности позднего материнства в беседе с «Мослентой» перечислила акушер-гинеколог, репродуктолог, основатель центра репродуктивной медицины «Роял клиник» Екатерина Шибанова.

«Позднее материнство — это не физиологическая норма. Природа и физиология женщины предрасполагают к рождению здоровых детей в более раннем возрасте, оптимально — до 30 лет», — предупреждает специалист.

По ее словам, с годами вне зависимости от образа жизни в женском организме происходят изменения. Накапливаются хронические заболевания, последствия стрессов, перенесенных операций и вирусных инфекций, что ослабляет организм. Поэтому вынашивание беременности в позднем репродуктивном возрасте значительно сложнее, чем в молодости, когда организм полон сил и ресурсов.

Список осложнений, связанных с беременностью в позднем возрасте, достаточно обширный. Это преждевременные роды, кесарево сечение, осложнения в родах, гестационный сахарный диабет (диабет беременных), который при отсутствии должного контроля может перейти в инсулинозависимый сахарный диабет.

Также существует риск сердечно-сосудистых осложнений и преэклампсии — крайне опасного состояния, характеризующегося повышением артериального давления и появлением белка в моче.

«Позднее материнство возможно, но требует особого подхода и ответственности. Самое важное — это тщательная подготовка организма. Необходимо пройти полное комплексное обследование, включающее консультации офтальмолога, ЛОР-врача, эндокринолога, анализы на гормоны щитовидной железы и молочных желез, комплексное УЗИ всех органов и систем. Перед планированием поздней беременности крайне важно выявление и лечение хронических заболеваний», — резюмирует Шибанова.

