Москвички отказались становиться «настоящими женщинами». Об этом в беседе с «Мослентой» сообщила юрист Юлия Карпова, которая специализируется на поддержке онлайн-бизнесменов.

«Меня радует, что стало меньше курсов, где представительниц прекрасного пола учат быть "настоящей женщиной", дышать маткой или правильно ублажать своего мужчину. Это вы москвичкам сейчас точно не продадите», — сказала Карпова.

Сегодня спросом пользуются наставничества, когда эксперты помогают монетизировать знания, увеличивать доход и клиентскую базу. В таких группах обычно участвуют около десяти человек, то есть наставник лично знает и общается с каждым, отметила юрист. По ее мнению, люди хотят видеть индивидуальный подход и готовы за это платить серьезные деньги.

Ранее лжекоуч обворовывал москвичей под предлогом обучения заработку в интернете. Общий материальный ущерб составил около 650 тысяч рублей.