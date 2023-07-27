15:27, 27 июля 2023
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Москвички проплыли по затопленным улицам на сап-бордах и попали на видео
Москвички во время потопа пропылили по улице на сап-бордах.
Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»
Москвички во время потопа после сильного ливня пропылили по улице на сап-бордах и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москвач • Новости Москвы».
На кадрах ролика две женщины плывут на сап-бордах по одной из московских улиц. Дорогу, предназначенную для автомобилей, затопило из-за рекордного количества осадков. Видно, что припаркованные машины по капот оказались в воде.
«Единственный возможный способ передвигаться по Москве», «Класс», «Где люди берут сапы? Из дома тащат что ли?», «Откуда они берутся каждый раз», «До окна дошел и плывешь», — написали подписчики канала.
Ранее потоп на проезжей части в центре Москвы попал на видео.