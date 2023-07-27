Москвички проплыли по затопленным улицам на сап-бордах и попали на видео

Москвички во время потопа после сильного ливня пропылили по улице на сап-бордах и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москвач • Новости Москвы».

На кадрах ролика две женщины плывут на сап-бордах по одной из московских улиц. Дорогу, предназначенную для автомобилей, затопило из-за рекордного количества осадков. Видно, что припаркованные машины по капот оказались в воде.