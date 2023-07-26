Потоп на проезжей части в центре Москвы попал на видео

Кроме того, подтопления наблюдаются на других улицах и шоссе столицы. На данный момент высота воды доходит до дисков колес автомобилей.

В Москве начался тропический ливень. Он продлится весь день, по прогнозам возможен град с грозой. Синоптики сообщили, что в среду, 26 июля, в Москве выпадет четверть месячной нормы осадков. Жителям столицы также пообещали душную и дождливую погоду в течение всей недели.