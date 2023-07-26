15:06, 26 июля 2023
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Потоп на проезжей части в центре Москвы попал на видео
Проезжую часть в центре Москвы затопило из-за ливня.
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Из-за ливня на проезжей части в центре столицы случился потоп. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Вода не успевает уходить с поверхности асфальта.
Кроме того, подтопления наблюдаются на других улицах и шоссе столицы. На данный момент высота воды доходит до дисков колес автомобилей.
В Москве начался тропический ливень. Он продлится весь день, по прогнозам возможен град с грозой. Синоптики сообщили, что в среду, 26 июля, в Москве выпадет четверть месячной нормы осадков. Жителям столицы также пообещали душную и дождливую погоду в течение всей недели.