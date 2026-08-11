Москвички назвали главный раздражитель в отпуске с мужчинами

Главным раздражителем москвичек в совместном отпуске является неумение мужчин фотографировать. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Так, 72 процента жительниц столицы признались, что отсутствие навыка делать хорошие фотографии больше всего раздражают их на отдыхе. При этом 21 процент москвичек специально учат партнеров правильно фотографировать.

В то же время 53 процента москвичей признались, что их не устраивает хотя бы часть сделанных кадров. Кроме того, в совместном отпуске их раздражают долгие сборы партнерш перед выходом из номера, а также ненужные вещи в чемодане.

Ранее была подсчитана цена, в которую могут обойтись затраты на развод в Москве (в случае мирного расставания без длительных судебных тяжб).