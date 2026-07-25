Цену развода в Москве подсчитали

Издание РИАМО подсчитало цену, в которую могут обойтись затраты на развод в Москве (в случае мирного расставания без длительных судебных тяжб). Первым пунктом стала госпошлина — с 2025 года она составляет 5 тысяч рублей с каждого супруга.

Кроме того, подсчитана вероятная трата на съезд одного из супругов из совместного жилья — по прайсу московских сервисов перевозка вещей из квартиры в пределах МКАД обходится в среднем в 15–20 тысяч рублей. Аренда нового жилья в столице обойдется в среднем в 90 тысяч рублей в месяц плюс аналогичный по сумме залог.

Издание учло и то, что многие после развода обращаются за психологической помощью. Средняя стоимость одной консультации такого специалиста в Москве составляет 5–8 тысяч рублей, а минимальный курс из пяти встреч обойдется примерно в 25–40 тысяч.

В общей сложности «базовый» развод сегодня может обойтись одному из супругов примерно в 225–245 тысяч рублей. А в случае покупки новой мебели, бытовой техники, а также судов из-за детей алиментов или раздела недвижимости итоговая сумма может оказаться в несколько раз выше.

Ранее в Москве пара развелась после того, как жена поставила мужу ультиматум о мини-пиге.