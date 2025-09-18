Москвички высказались об идее «успеть выйти замуж до 30»

Половина жительниц Москвы не поддержала идею «успеть выйти замуж до 30». Об этом со ссылкой на исследование дейтинг-сервиса пишет «Москва 24».

В результатах опроса отмечается, что чаще всего указанный стереотип подпитывают ожидания семьи (35 процентов), установки из прошлого (31 процент) и биология (29 процентов). Почти треть москвичек часто слышат, что фертильность выше именно до этого возраста.

Из-за давления общества почти каждая вторая респондентка переживает, что ее отношения развиваются медленнее желаемого. При этом 45 процентов остаются спокойными, так как думают, что все впереди. Девять процентов девушек действительно боятся не успеть выйти замуж до 30 лет.

Так, 41 процент опрошенных постоянно слышит напоминания про брак и детей от родственников, 31 процент — от пользователей социальных сетей. 21 процент участниц признались, что чаще всего о необходимости создать семью напоминают себе сами.

Согласно исследованию, 69 процентов респонденток уверены, что лучше выйти замуж позже, чем не по любви. К 30 годам они хотят достичь успехов в работе и финансах (49 процентов), путешествовать и получать новые впечатления (35 процентов). Замуж выйти мечтает каждая третья.

