Москвичку удалили из домового чата из-за статуса иноагента

Жители нового ЖК на севере столицы удалили соседку из домового чата в Telegram из-за статуса иноагента, утверждает канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, все началось со споров из-за громких ремонтных работ. Одна из жительниц попросила соседей начинать ремонтные работы с перфоратором не с 7 утра, а позже, но хозяевам ремонтируемой квартиры это не понравилось.

Через несколько дней после так и не решенного конфликта просившую не шуметь соседку удалили из чата — утверждается, что из-за статуса иноагента (имя женщины, как и название ЖК, не называются). Одни жители встали на защиту, указывая, что статус не обязывает удалять человека из домового чата, называя это дискриминацией и указывая на необходимость жителям иметь контакты соседей. Другие же отметили, что «добропорядочные граждане должны быть предупреждены» о статусе иноагента у соседа, и что они якобы боятся неких штрафов за общение с такой соседкой.

В июне сообщалось, что приставы разыскивают певицу Земфиру (признана Минюстом РФ иностранным агентом) из-за долга за капитальный ремонт в размере 2,9 тысячи рублей. По данным Telegram-канала Shot, у артистки также имеется задолженность перед налоговой на сумму 733 тысячи рублей. При этом известно, что свою московскую квартиру рокерша еще в 2023 году переписала на Ренату Литвинову.