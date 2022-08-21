Известные танцоры сравнили Москву с Лондоном
Москву и Лондон в разговоре с «Мослентой» сравнили восьмикратные чемпионы мира, звезды проектов «Dance.Революция» на Первом канале и «Танцы на ТНТ», известные танцоры и родственники Артемий и Марина Каташинские.
По словам Артемия, мать в раннем возрасте начала возить детей за границу и несколько лет им удалось побывать в половине городов Европы. При этом сначала брат с сестрой видели большую разница между Россией и другими европейскими странами, однако потом это изменилось. «Прошло несколько лет, нам уже было за 20, мы снова приехали на соревнования в Европу и осознали: все изменилось. Теперь в Москве намного лучше, чем там», — признался он.
Сравнивая Москву и Лондон, Каташинский отметил, что в английской столице нет проработанной системы транспорта и многих вещей, к которым привыкли москвичи, например, каршеринга.
«В Лондоне большие проблемы с электроэнергией и отоплением. Они ужасно экономят. Уходя на работу, англичане отключают все, и дом стоит холодным. Потом ты возвращаешься, два часа ходишь в свитере и ждешь, пока помещение нагреется. На ночь снова все выключается», — поделилась Марина, отметив, что местные жители даже не могут представить, что в российской столице люди не задумываются о количестве используемой горячей воды и нередко страдают от слишком сильного отопления.
По ее словам, в Англии распространены отдельные краны для горячей и холодной воды. Это нужно, чтобы набрать теплую воду и помыться в ней же, после чего спустить.
Ранее политолог Виталий Третьяков сравнил Москву с другими мегаполисами. Он особенно выделил доступность столичных такси магазинов и ресторанов в Москве в наши дни и напомнил, что в СССР в хороший ресторан можно было попасть только «по блату».