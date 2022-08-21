Известные танцоры сравнили Москву с Лондоном

Сравнивая Москву и Лондон, Каташинский отметил, что в английской столице нет проработанной системы транспорта и многих вещей, к которым привыкли москвичи, например, каршеринга.

«В Лондоне большие проблемы с электроэнергией и отоплением. Они ужасно экономят. Уходя на работу, англичане отключают все, и дом стоит холодным. Потом ты возвращаешься, два часа ходишь в свитере и ждешь, пока помещение нагреется. На ночь снова все выключается», — поделилась Марина, отметив, что местные жители даже не могут представить, что в российской столице люди не задумываются о количестве используемой горячей воды и нередко страдают от слишком сильного отопления.

По ее словам, в Англии распространены отдельные краны для горячей и холодной воды. Это нужно, чтобы набрать теплую воду и помыться в ней же, после чего спустить.

Ранее политолог Виталий Третьяков сравнил Москву с другими мегаполисами. Он особенно выделил доступность столичных такси магазинов и ресторанов в Москве в наши дни и напомнил, что в СССР в хороший ресторан можно было попасть только «по блату».