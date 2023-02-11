Популярная блогерша сравнила Москву с Ташкентом

Москву с Ташкентом сравнила в беседе с «Мослентой» популярная блогерша Лилия Абрамова или Татарка FM, как ее знают почти 700 тысяч подписчиков ее канала на YouTube.

«Разница между Москвой и Ташкентом, конечно, в людях и в их количестве. В Ташкенте после Москвы может показаться, что вообще никто не живет. Хотя город безумно красивый, как и его жители. В Ташкенте все очень теплые и приветливые», — сказала она.

По словам Абрамовой, в Ташкенте люди всегда тебе улыбнутся, поздороваются, помогут при необходимости, все с друг другом знакомы. Там живет очень доброжелательный, открытый и гостеприимный народ, отметила она.

Когда девушка приехала в Москву в начале 2000-х, столкнулась с тем, что люди были замкнутые, хмурые, даже соседи друг с другом не здоровались, прохожие на улице могли пройти мимо нуждающихся в помощи и никто не смотрел во время разговора в глаза.

При этом собеседница «Мосленты» заявила, что сегодня москвичи более доброжелательны. «Со мной теперь все везде здороваются, все улыбаются и хотят помочь. Но те первые три года… Мне было невероятно сложно», — вспомнила она.

Ранее столичный режиссер сравнил Москву и Тюмень. Девять лет назад он переехал из сибирского города в столицу.