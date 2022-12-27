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22:33, 27 декабря 2022
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Агата Муцениеце похвасталась фигурой после тренировок

Агата Муцениеце похвасталась фигурой после тренировок
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Своей фигурой после регулярных тренировок на пресс похвасталась актриса и модель Агата Муцениеце в личном Instagram-аккаунте (_ соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена_). Звезда сфотографировалась в пижаме, оголив живот.

«Я уже три недели качаю пресс... каждый день. Мне нравится результат», — сообщила подписчикам артистка.

Агата Муцениеце похвасталась фигурой после тренировок

Фото: @agataagata

Ранее Муцениеце опубликовала фото в нижнем белье. Актриса сфотографировалась в зеркало, продемонстрировав на фото плоский живот и накачанные руки.

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