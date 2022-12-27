Агата Муцениеце похвасталась фигурой после тренировок

Своей фигурой после регулярных тренировок на пресс похвасталась актриса и модель Агата Муцениеце в личном Instagram-аккаунте (_ соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена_). Звезда сфотографировалась в пижаме, оголив живот.

«Я уже три недели качаю пресс... каждый день. Мне нравится результат», — сообщила подписчикам артистка.