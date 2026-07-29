Любителя мухоморов спасли в Москве

Спортсмен потерял сознание на утренней пробежке после употребления мухоморов для наращивания мышц. Медики НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли его, говорится в Telegram-канале медучреждения.

«Недавно поступил спортсмен, которому для "улучшения эмоционального фона" и "наращивания мышц" знакомые посоветовали принимать мухоморы. Прямо во время утренней пробежки у него нарушилась координация, затем он потерял сознание и очнулся в реанимации Склифа», — сказано в публикации.

В пресс-службе назвали мухоморы новым опасным трендом. Порошок и капсулы этого гриба, продающиеся в сети, согласно рекламе якобы повышают работоспособность и укрепляют иммунитет, но на самом деле просто отправляют человека в больницу.