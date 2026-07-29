Любителя мухоморов спасли в Москве
Спортсмен потерял сознание на утренней пробежке после употребления мухоморов для наращивания мышц. Медики НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли его, говорится в Telegram-канале медучреждения.
«Недавно поступил спортсмен, которому для "улучшения эмоционального фона" и "наращивания мышц" знакомые посоветовали принимать мухоморы. Прямо во время утренней пробежки у него нарушилась координация, затем он потерял сознание и очнулся в реанимации Склифа», — сказано в публикации.
В пресс-службе назвали мухоморы новым опасным трендом. Порошок и капсулы этого гриба, продающиеся в сети, согласно рекламе якобы повышают работоспособность и укрепляют иммунитет, но на самом деле просто отправляют человека в больницу.
В порошке мухоморов содержатся яды — мусцимол и иботеновая кислота. Они негативно влияют на нервную систему и работу мозга, даже приводят к коме. Доказанной пользы для здоровья — нет!
НИИ скорой помощи имени Склифосовского
В учреждении напомнили, что любители сомнительного самолечения часто оказываются в реанимации, на детоксикации и лечении.
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