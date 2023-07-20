Москвичка выиграла в лотерею в свой день рождения и стала мультимиллионером

Жительница Москвы попытала счастья в свой день рождения и купила лотерейный билет «Большая 8» в приложении и выиграла 10 миллионов рублей, рассказали «Мосленте» в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея».

«Буквально через какое-то время мне приходит сообщение о выигрыше. Я сижу, меня трясет от адреналина. Муж приходит домой, начинает про работу рассказывать, а я ему говорю, что 10 миллионов выиграла», — рассказала москвичка Валерия.

Она отметила, что первый ее небольшой выигрыш в лотерею случился в апреле этого года. Россиянка покупала лотерейные билеты, когда ходила на почту отправлять и получать посылки.

По ее словам, несколько миллионов рублей выигрыша семья положила на лицевой счет ребенка — на будущее. Еще 300 тысяч рублей они отправили на благотворительность. Остальные деньги были вложены в бизнес — семья занимается продажей бижутерии и украшений из натуральных камней.

Ранее студентка из Москвы стала одним из самых молодых лотерейных мультимиллионеров, выиграв 56 миллионов рублей.