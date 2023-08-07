Мумифицированное тело известного режиссера нашли в столичной квартире

Тело режиссера Светланы Джимбиновой нашли в столичной квартире спустя год после смерти, сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, соседи деятеля искусств пытались выйти с ней на связь, стучались, однако дверь квартиры на Университетском проспекте им не открыли.

Приехавшим на место происшествия оперативникам пришлось вскрыть квартиру. Внутри одной из комнат они обнаружили мумифицированное тело Джимбиновой. Эксперты установили, что театровед скончалась еще в 2022 году.

Светлана Джимбинова родилась в 1940 году. В 1963 году закончила режиссерский факультет ГИТИСа. После этого пришла в Театр имени Е.Б. Вахтангова, где проработала 29 лет до 1995 года. За свою карьеру она поставила шесть спектаклей: «Золушка», «Старые друзья», «Кот в сапогах», «Про Ивана-не-Великана», «Колокола» и «Мария Тюдор».

Ранее была раскрыта предварительная причина смерти Ирины Мирошниченко.