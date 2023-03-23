В Москве нашли мумифицированный труп умершей шесть лет назад женщины

Мумифицированный труп женщины обнаружили в одной из квартир на юге Москвы. Тело пенсионерки пролежало там около шести лет, сообщает ИА REGNUM со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

По информации агентства, правоохранители вскрыли одну из квартир в районе Царицыно. В одном из помещений они нашли тело женщины 1942 года рождения, которая, предположительно, умерла около шести лет назад. Точную причину и дату смерти предстоит установить специалистам.

Как рассказали соседи умершей, пенсионерка довольно редко выходила из дома и почти ни с кем не общалась.

Ранее из запертой квартиры в Луховицах спасли пенсионерку с переломом. За помощью обратился сын женщины, сообщивший, что она не выходит на связь.