Мясников рассказал об опасных причинах мушек перед глазами

Об опасных причинах мушек перед глазами рассказал в программе «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1» телеведущий и врач Александр Мясников. По его словам, иногда движущиеся в поле зрения фигуры разного размера и формы могут быть симптомом катаракты.

Катаракта чаще возникает у пожилых пациентов, когда вещество хрусталика становится более плотным и начинает мутнеть. Со временем этот диагноз может привести к слепоте. Следует насторожиться, если мушки появляются перед глазами как слепое пятно.

«Не затягивайте, найдите время, съездите к врачу. Потому что может понадобиться операция, а, может, хватит и консервативной терапии», — порекомендовал Мясников. К другим причинам появления мушек он отнес глаукому с повышением внутриглазного давления и проблемы со зрительными нервами.

Ранее Мясников раскрыл опасные причины покраснения глаз. Он отметил, что в некоторых случаях при этом симптоме необходимо обратиться к врачу.