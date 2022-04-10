Москвичи нашли объяснение вывешиванию мусора за окна многоэтажек

Кадр с пакетами мусора за окном московской многоэтажки появился в сообществе «Братеево Главное» во «ВКонтакте». Жители столицы нашли объяснение этому феномену.

На фото видно, как в одном из окон жилого здания свисают больше десяти пакетов, предположительно, с мусором. В окне самой квартиры также наблюдается загромождение коробками и другими вещами. Один из пользователей рассказал, что снимок был сделан на Алма-Атинской улице.

Большинство подписчиков группы возмутила ситуация с вывешенными на улицу пакетами. «Кошмар. Вызвать бы кого надо», «Поджечь бы их», — написали фолловеры.

При этом другие жители столицы попытались найти этому объяснение. Она из участниц сообщества предположила, что фото сделано в период карантина, когда многие не могли выйти на улицу и мусор действительно иногда приходилось вывешивать за окно.

Другая жительница столицы сообщила, что сама свешивала пакеты с памперсами из окна, когда ребенок был маленьким. «Чтобы они дома не воняли. И когда шла гулять, забирала с собой. Но однажды он упал вниз на плантации цветов под окном моей соседки. Очень грозное письмо я от нее получила на следующий день», — с юмором сообщила женщина.

Ранее россиянин предложил способ мести выбрасывающим мусор из окон соседям.