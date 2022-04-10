Люди
Сегодня в 19:27
1 мин.

Москвичи нашли объяснение вывешиванию мусора за окна многоэтажек

Москвичи нашли объяснение вывешиванию мусора за окна многоэтажек
Фото: страница «Братеево Главное» во «ВКонтакте»

Кадр с пакетами мусора за окном московской многоэтажки появился в сообществе «Братеево Главное» во «ВКонтакте». Жители столицы нашли объяснение этому феномену.

На фото видно, как в одном из окон жилого здания свисают больше десяти пакетов, предположительно, с мусором. В окне самой квартиры также наблюдается загромождение коробками и другими вещами. Один из пользователей рассказал, что снимок был сделан на Алма-Атинской улице.

Большинство подписчиков группы возмутила ситуация с вывешенными на улицу пакетами. «Кошмар. Вызвать бы кого надо», «Поджечь бы их», — написали фолловеры.

При этом другие жители столицы попытались найти этому объяснение. Она из участниц сообщества предположила, что фото сделано в период карантина, когда многие не могли выйти на улицу и мусор действительно иногда приходилось вывешивать за окно.

Другая жительница столицы сообщила, что сама свешивала пакеты с памперсами из окна, когда ребенок был маленьким. «Чтобы они дома не воняли. И когда шла гулять, забирала с собой. Но однажды он упал вниз на плантации цветов под окном моей соседки. Очень грозное письмо я от нее получила на следующий день», — с юмором сообщила женщина.

Ранее россиянин предложил способ мести выбрасывающим мусор из окон соседям.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.