Мусоровоз задавил женщину в Подмосковье и попал на видео

Мусоровоз задавил пожилую женщину у подъезда многоквартирного дома в подмосковной Балашихе. Видео ДТП опубликовала прокуратура Московской области.

Россиянка 1937 года рождения от полученных травм скончалась еще до приезда скорой. На кадрах видно, что пенсионерка переходила дорогу к подъезду. Мусоровоз начал движение, когда она подошла к правому колесу транспортного средства.