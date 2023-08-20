10:35, 20 августа 2023
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Мусоровоз задавил женщину в Подмосковье и попал на видео
В подмосковной Балашихе мусоровоз задавил пожилую женщину.
Кадр: Telegram-канал Прокуратуры Московской области
Мусоровоз задавил пожилую женщину у подъезда многоквартирного дома в подмосковной Балашихе. Видео ДТП опубликовала прокуратура Московской области.
Россиянка 1937 года рождения от полученных травм скончалась еще до приезда скорой. На кадрах видно, что пенсионерка переходила дорогу к подъезду. Мусоровоз начал движение, когда она подошла к правому колесу транспортного средства.
Ведомство контролирует установление всех обстоятельств ДТП. Обсуждается решение о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
Ранее сообщалось, что водитель маршрутки насмерть задавил 81-летнюю пенсионерку в подмосковных Мытищах.