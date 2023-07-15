Маршрутка насмерть задавила пенсионерку в Подмосковье

По данным ведомства, пострадавшую от наезда доставили в Мытищинскую городскую клиническую больницу. От полученных травм женщина скончалась.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), уточнили в прокуратуре.

Ранее водитель мусоровоза насмерть задавил пожилого человека на юге Москвы. От полученных травм пенсионер скончался на месте.