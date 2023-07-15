13:38, 15 июля 2023
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Маршрутка насмерть задавила пенсионерку в Подмосковье
Водитель маршрутки насмерть задавил 81-летнюю пенсионерку в Мытищах.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
В Мытищах водитель маршрутки насмерть задавил 81-летнюю пенсионерку. О происшествии, попавшем на видео, сообщила прокуратура Московской области.
По данным ведомства, пострадавшую от наезда доставили в Мытищинскую городскую клиническую больницу. От полученных травм женщина скончалась.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), уточнили в прокуратуре.
Ранее водитель мусоровоза насмерть задавил пожилого человека на юге Москвы. От полученных травм пенсионер скончался на месте.