В Москве вынесли приговор по резонансному избиению двух мужчин при ребенке

Троих обвиняемых в резонансном избиении двух москвичей на глазах у ребенка приговорили к различным срокам заключения, сообщает ГСУ СК России по Москве.

По данным обвинения, подтвержденным в суде, в ноябре 2021 года на Нововатутинском проспекте у жилых домов обвиняемые напали на двух мужчин, на руках одного из которых находился малолетний ребенок. Пострадавших подвергли избиению, создав угрозу жизни мальчика.

Суд вынес приговор по обвинению по статье 213 УК РФ («Хулиганство группой лиц»). 20-летнему Аразу Мусаеву назначено наказание в 3,5 года, 21-летнему Фарамазу Гасанову — в 4 года, а 22-летнему Эльджану Гасанову — в 3 года и 9 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что четверо мужчин напали на россиянина с ребенком в районе Новые Ватутинки в Москве. Видео избиения попало в сеть.