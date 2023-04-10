Пьяный мужчина изнасиловал знакомую в Москве

Пьяный мужчина изнасиловал знакомую в Зеленограде, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. Пострадавшая смогла сбежать из квартиры и вызвала полицию.

По данным ведомства, в воскресенье, 9 апреля в квартире на улице 9 мая пьяный 42-летний мужчина надругался над своей знакомой. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование) и части статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера»).

Ранее в Москве задержали организатора массовых нападений иностранцев на горожан.