Мужчина на электросамокате сбил ребенка в Москве

Мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка на северо-востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ.

По имеющейся информации, инцидент произошел у павильона №26 на ВДНХ. Мальчик катался на двухколесном велосипеде недалеко от родителей, когда на него наехал самокатчик. Пострадавшего госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу святого Владимира.

По факту произошедшего проводится проверка, причины и обстоятельства случившегося выясняются. Также будет решаться вопрос о привлечении управлявшего самокатом человека к уголовной ответственности.

Ранее подросток на самокате задавил семилетнего ребенка в Москве. В больнице у потерпевшего выявили черепно-мозговую травму и перелом лобной кости.