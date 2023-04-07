Подросток на самокате задавил семилетнего ребенка в Москве

Подросток на самокате задавил семилетнего ребенка на юго-востоке Москвы, передает MK.RU. Пострадавшего срочно госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По имеющейся информации, инцидент произошел на Новомарьинской улице 6 апреля. Мальчик гулял на улице с матерью, когда на него наехал молодой человек на самокате. В больнице у потерпевшего диагностировали черепно-мозговую травму и перелом лобной кости. Личность подростка, совершившего наезд на ребенка, устанавливается.

Ранее стало известно, что две пьяные женщины на самокате упали в реку на Фрунзенской набережной.