Мужчина на самокате с дорожным знаком между ногами попал на видео в Москве

Увиденное возмутило пользователей сети. Многие указали, что такое путешествие могло быть крайне травмоопасным для водителя.

«Тамада хороший и конкурсы интересные», «Вот если он упадет, ему этим знаком органы хорошо прищемит», «Украл, что ли? На монтажника не похож», «Это электробус, вы не понимаете», — прокомментировали юзеры.

Ранее в Москве мужчина во время катания на самокате потерял сумку с миллионами рублей.