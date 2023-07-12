Мужчина на самокате с дорожным знаком между ногами попал на видео в Москве
Мужчина проехал по улицам Москвы на самокате с дорожным знаком между ногами.
Мужчина проехал на самокате по улицам Москвы с зажатым между ногами дорожным знаком автобусной остановки и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?».
«Когда запретили разгоняться больше 25 километров в час — притворяйся автобусом», — подписали ролик администраторы канала.
Увиденное возмутило пользователей сети. Многие указали, что такое путешествие могло быть крайне травмоопасным для водителя.
«Тамада хороший и конкурсы интересные», «Вот если он упадет, ему этим знаком органы хорошо прищемит», «Украл, что ли? На монтажника не похож», «Это электробус, вы не понимаете», — прокомментировали юзеры.
Ранее в Москве мужчина во время катания на самокате потерял сумку с миллионами рублей.