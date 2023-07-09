Мужчина обманул любовницу на 18 миллионов рублей в Москве

Москвич обманул любовницу на 18 миллионов рублей под предлогом покупки жилья его жене, сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, женщина нашла мужчину на сайте знакомств, и они стали встречаться. Спустя некоторое время она узнала, что ее избранник женат. Мужчина поспешил объяснить, что супруга находится в его квартире лишь потому, что ей негде жить и ей нужно купить отдельную квартиру.

В результате женщина сняла со счета в банке 18 миллионов рублей и оставила наличные дома. Спустя время в отношениях у молодых людей наступил разлад, и пара рассталась. Уходя, мужчина забрал с собой сумку с деньгами, заявив, что они предназначались его семье.

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